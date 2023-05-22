محافظ كفر الشيخ: بدء توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعداد 101 مدرسة تابعة لـ13 إدارة تعليمية، لتوزيع أرقام جلوس 25 ألف و202 طالب وطالبه، موجها بتسهيل إجراءات تسليم الطلاب الأراقام، إضافة لتجهيز 76 لجنة ثانوية عامة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 101 مدرسة ثانوية عامة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، شهدت توزيع أرقام جلوس الثانوية، التي تسلمتها المدارس، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة تسليم أرقام جلوس الطلاب في سهولة ويسر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالله، أن عدد طلاب الثانوية العامة 2023، يبلغ 25 ألف و202 طالب وطالبه، عدد طلاب القسم الأدبي 6 ألاف و 462 طالب وطالبه، وعلمي علوم 16 ألف و920 طالب وطالبة، وعلمي رياضة 1920 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن عدد لجان الثانوية العامة 76 لجنة والاستراحات 26 استراحة منهم 13 للمراقبين والملاحظين و13 للملاحظات والمراقبات.

وأكد عبدالله، أنه وجه بتجهيز لجان الثانوية العامة 76 لجنة ب 13 إدارة تعليمية وتعقيمها وتطهيرها، وتجهيزها ليستلمها رؤساء اللجان، وسيعقد اجتماعا مع رؤساء ومراقبي الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه.