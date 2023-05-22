اسم خيري بشارة على الدورة المقبلة من "الأقصر للسينما الأفريقية"

صرح السينارست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان ستحمل اسم المخرج خيري بشارة أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الانسان المصري البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة وجزء هام من صناعة السينما المصرية التي بلغت المائة والسبعة وعشرون عاماً من عمرها.

وأضاف “فؤاد” أنه في إطار هذا التكريم لبشارة سيصدر كتاب عنه وعن أعماله الفنية الروائية والتسجيلية.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان أن الدورة الثالثة عشرة ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024 وتم اختيار الموعد بعد التنسيق مع المهرجانات الإفريقية الهامة في القارة الإفريقية وخارجها.

وأكدت الحسيني أن تلك الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي والتي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي.. وهي أول مخرجة أفريقية قدمت أفلام في جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة وتميز كبيرين وقد كرمها مهرجان الأقصر في دورته السابقة.

وأكدت عزه الحسيني أن تكريم المخرجة الرائدة صافي فاي يتضمن إصدار كتاب حول تاريخها وأعمالها كما سيتم عرض عدد من أفلامها.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهو أول مهرجان تنظمة مؤسسة مدنية غير ربحية بدعم ورعاية من وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة) الخارجية – الشباب والرياضة وبرعاية إعلانية من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.