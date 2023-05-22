انتشال جثة شاب غرق إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة شاب غرق إثر سقوط سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بترعة المريوطية بين قرية زاوي دهشور وقرية دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكانت قد أنقذت الأهالي شخصين تم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بين قرية زاوي دهشور وقرية دهشور بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة وتم انتشال مصابين بمعرفة الأهالي وبتكثيف عمليات البحث بمعرفة قوات الإنقاذ تم انتشال جثة الشاب الثالث المفقودة وتبين أنها ل"أحمد ن ع" وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.