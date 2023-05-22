تفاصيل تعليم مدرب للكاراتيه 80 طفلا من ذوي القدرات الخاصة بالمجان.. فيديو

كشف الكابتن محمد صبحي، مدرب الكاراتيه، تفاصيل تعليمه اللعبة لذوي القدرات مجانًا، قائلًا: "إن بدايتي مع المبادرة كانت منذ 5 سنوات، والسر وراء إطلاقها هي طفلة تسمى رحمة وهي طفلة كفيفة وطفل اسمه حازم"، مضيفًا: "بدأت بالتعامل معاهم ، ووصلوا لبطولة الجمهورية، مما شجعه أكثر على التعامل مع ذوي القدرات.

وقال "صبحي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن المبادرة توسعت مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم لهذه الفئة، موضحًا: "أولياء الأمور مبقوش يخافوا زي الأول ودخلنا 3 منتخب مصري وبيتمرن معايا 80 طفلا من إعاقات مختلفة ".

وتابع، أن هناك مجموعة من منتخب مصر من ذوي القدرات الخاصة سيسافر في بطولة لفرنسا مطلع الشهر المقبل .