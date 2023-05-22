تفحمت جثته.. مصرع سائق وإصابة مساعده في انقلاب شاحنة بالوادي الجديد

لقى سائق مصرعه فيما أصيب مساعده، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بمنطقة الشب جنوب مركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة المرور بالمحافظة بانقلاب شاحنة نقل عملاقة بطريق الشب – توشكى.

تبين انقلاب شاحنة نقل بضائع عملاقة بطريق "الشب – توشكى" واندلاع النيران بأجزاء منها أسفر عن مصرع سائقها وهو محمد جمال بكري، 43 عامًا من محافظة أسيوط، بعد أن تفحمت جثته إثر النيران التي اندلعت بالشاحنة إثر انقلابها، فيما أصيب مساعده نور نصر على، 47 عامًا، من محافظة سوهاج، بكسر في قاع الجمجمة وكسر بالذراع اليمنى وجرى نقله لمستشفى أبو سمبل العام.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفي والمصاب لمستشفى أبو سمبل العام، فيما تحرر محضر بالحادث، ودفعت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز باريس معدات لرفع آثار الحادث من الطريق.