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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

القوى العاملة بالنواب تناقش موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة عادل عبد الفضيل مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وحضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسعيد رفاعى البنا علاقات عامة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد عبد النبى رئيس القطاع الخدمى المؤسسى، ومحمد بدر رئيس التخطيط الاستراتيجي بالهيئة.

القوى العاملة عادل عبد الفضيل التضامن الاجتماعي