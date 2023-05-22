ريال مدريد يتخذ إجراءات قانونية ردًا على العنصرية ضد فينيسيوس

أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى بياناً، يرفض فيه كل أشكال العنصرية التى تعرض لها لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، من جماهير فالنسيا، فى مواجهة أمس الأحد.

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد، والتى انتهت بهزيمة الملكى بهدف نظيف.

وقامت جماهير فالنسيا بإلقاء بعض المقذوفات عليه، ما أدى لتوقف المباراة لعدة دقائق بعد اشتباكات لفظية من الجانبين، وعلى إثرها تم طرد اللاعب البرازيلى.

وقال ريال مدريد فى بيانه: "يُظهر نادي ريال مدريد رفضه بشدة ويدين الأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وأضاف: "تشكل هذه الحقائق هجوما مباشرا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية، يعتبر ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضًا جريمة كراهية".

كما أكد ريال مدريد فى بيانه، أنه اتخذ إجراءات قانونية جاءت على النحو التالى:

"تقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات وتحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".

وأنهى البيان: "ونظراً لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها".