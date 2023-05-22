«فوربس» تشيد بتجربة مصر في القضايا على فيروس سي.. والرعاية الصحة: قصة نجاح كبيرة

علق الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، على إشادة "فوربس" بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي في أقل من عام، قائلًا: "دي قصة نجاح كبيرة جدًا بدأت منذ سنوات كبيرة وغيرت الموقف من دولة تشهد أعلى معدلات إصابة بفيروس سي إلى أول دولة على مستوى العالم تقدم الملف الخاص بها للحصول على الإرشاد الدولي للقضاء على فيروس سي.

وأَضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن إشادة فوربس بتجرة مصر يأتي بسبب تضافر كبير جدًا للجهود الكبيرة التي تمت على مدار السنين الماضية وكانت توجت بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والتي بدأت في أواخر 2018 واستمرت لمنتصف 2019.

وتابع، أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية والتحضير السليم من حيث الأمور اللوجستية، موضحًا أن الحملة اتخذت الحملات الصحية العالمية، والخبرات السابقة على مدار السنين الماضية لمتابعة الحالات.

وأردف: "مصر قدمت أكبر عملية مسح طبي في التاريخ وحققت أنجاز تاريخي" .