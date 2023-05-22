اختبار طبي لـ"عبد المنعم" لتحديد مصيره من المشاركة أمام إنبي

أصبح موقف محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، غامضاً من المشاركة فى مباراة إنبى بالدوري غداً الثلاثاء، بسبب معاناته من كدمة فى كاحل القدم.

ويخضع اللاعب لاختبار طبى على هامش مران فريقه الأخير الليلة لتحديد موقفه النهائي من المشاركة مع الأهلى فى مباراة إنبى من عدمه.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، فى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وعدم الاعتماد عليهم بشكل دائم فى مباريات الدوري، لتجهيزهم للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

بدأ كولر رحلة استكشاف فريق إنبى بمشاهدة آخر 5 مباريات له فى مسابقة الدوري الممتاز، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن تحقيق انتصار جديد ضمن خطة استعادة درع الدوري الغائب عن الخزائن الحمراء في أخر موسمين.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.