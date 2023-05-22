محافظ مطروح يشهد افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان بفرع الأكاديمية في العلمين

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الإثنين، فعاليات الافتتاح الرسمى لمجمع عيادات طب الأسنان بفرع الأكاديمية في العلمين.

ووجه محافظ مطروح الشكر لدور فرع الأكاديمية العربية في العلمين الأكاديمي والمجتمعي ودعم جهود تنمية المجتمع المحلي، وتوفير مزيد من الخدمات خاصة المنظومة الصحية لأهالى مدينة العلمين وزائريها، ناقلا تحيات وشكر جميع أهالي مطروح لذلك الدور المجتمعى مع تأكيد تعزيز ودعم محافظة مطروح الدائم بجهود تطوير المنظومة الطبية والتعليمية على أرض المحافظة وخاصة دور فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ إيماناً بدورها الكبير والمتميز خلال سنوات قليلة في بناء العقول في المجالات العلمية المختلفة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بمحافظة مطروح.

ويذكر أنه بدأ العمل التجريبي في عيادات طب الأسنان بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة في شهر نوفمبر 2022، حيث يضم مجموعة من العيادات المزوده بأحدث التقنيات وأجهزة المحاكاة المتطورة، وتستقبل العيادات نحو 1000 حالة شهرياً فضلاً عن تقديم خدمات طبية وتوفير 8 قوافل لسكان المناطق المحيطة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين والإسكندرية إلي جانب تأسيس قاعدة بيانات للمرضى.

كما تمتلك العيادات بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر لتقديم خدمات متكاملة ويضم العيادات أحدث الابتكارات التكنولوجية لتوفير الرعاية الطبية عالية الجودة لسكان المنطقة وزائريها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية طب الأسنان بالأكاديمية وجامعة جنوا الإيطالية.

وعلى هامش توقيع اتفاقية التعاون أقيم احتفال، وأكد محافظ مطروح في كلمته على الترحيب بذلك التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة جنوا الإيطالية في المجال العلمى والطبى بما يضيفه من خبرات تصقل مهارات الطلاب والأطباء ويخدم المجتمع المحلى والذى يمثله أهالى مطروح وزوار المحافظة على الشريط الساحلي، ويواكب ما تبذله الدولة المصرية من جهود تنموية وقومية.

كما قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتكريم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجهود التعاون بين المحافظة والأكاديمية لخدمة اهالى مطروح.

وجاء ذلك بحضور ماريو دي باسكال قنصل إيطاليا الفخري، والدكتور طارق صالح الدين رئيس لجنة القطاع لطب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، والدكتورة منى غنيم رئيس اللجنة العلمية لطب الأسنان بالمؤتمر Excon Health Africa ورئيس قسم العلاج التحفظي كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، والدكتور ستيفانو بينيديتشينتي عميد قسم علاج الجذور ومركز الليزر بجامعة جنوا بإيطاليا، والدكتور طارق محمود عميد كلية طب الأسنان فرع العلمين، وعدد من الأساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية وجامعة جنوا الإيطالية، والمهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة العلمين، وعدد من عمد ومشايخ وأهالى مدينة العلمين.

محافظ مطروح يشهد افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان بفرع الأكاديمية في العلمين

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