وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة لمتابعة انتظام سير العمل.

و أكد وزير الإنتاج الحربي أنه حرص خلال هذه الجولة التفقدية على التواجد في شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) باكرًا منذ حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة عملية الإنتاج داخل الشركة على أرض الواقع وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج مع التأكيد على الإلتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وبرامج الصيانة المختلفة، كما أكد على حرصه على القيام بمثل هذه الجولات التفقدية للوقوف على مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، إضافةً إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية للعمل على حلها بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث المشكلات، إلى جانب معرفة مدى توافر قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل وموقف المخزون وتوفير مدخلات الصناعة.

و أشار إلى أن "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" تعد من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الكيماويات والبويات في مصر والشرق الأوسط حيث تمد الشركة قواتنا المسلحة من خلال منتجاتها العسكرية المتنوعة كما تقوم بإنتاج عدد من المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات السوق وتشارك في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وذلك بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.

وأوضح أنه قام خلال الجولة بالإطلاع على خطوات إنتاج عجينة الكاوتشوك والتي يتم الإستعانة بها في إنتاج لُقم جنزير الدبابات والمدرعات والتي تُنتج لأول مرة في مصر وذلك في ضوء حرص الوزارة على العمل على توطين التكنولوجيات الحديثة في إنتاج صناعاتنا الدفاعية وزيادة نسبة المكون المحلي بها، كما تم خلال الزيارة تفقد مصنع إنتاج الذخائر ومصنع البارود الأسود وتفقد السيد الوزير كذلك مقر شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" التي تم إنشائها حديثًا بموجب قرار وزاري بشهر فبراير الماضي، وتم متابعة ما يتم من أعمال رفع كفاءة لمصنع إنتاج الريزينات والراتنجات وهما من الخامات الرئيسية التي تدخل في إنتاج البويات حيث يتم رفع كفاءة المصنع بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة.

و أصدر الوزير توجيهات بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الشركة من خلال الحرص على تدريب العاملين والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، إضافةً إلى الالتزام بتوقيتات تنفيذ عقود الإنتاج ونهو المشروعات في المواعيد المحددة بأعلى جودة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد بكر أن "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" تقوم - إلى جانب تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية - بإنتاج عدد من المنتجات المدنية مثل (مختلف أنواع البويات الخاصة فوق وتحت الماء والبويات النمطية وبويات الطرق على البارد والساخن، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل (الأيزو 9001 لعام 2000، الأيزو ۱٤۰۰۱ لعام 2004)، وتهتم الشركة بتوفير متطلبات الأمن الصناعي.