رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات "أون لاين"

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لجنة قبول التبرعات والهدايا “online” عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة وحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة .

وصدقت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلي كلية الهندسة، والهدايا المقدمة إلى الادارة العامة للجامعة، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلى الإدارة العامة للمكتبات .