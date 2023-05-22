فيفا يتضامن مع فينيسيوس بعد الهتافات العنصرية من جماهير فالنسيا

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، تضامنه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسبانى، فى أزمته مع جماهير فالنسيا.

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد، والتى انتهت بهزيمة الملكى بهدف نظيف.

وقامت جماهير فالنسيا بإلقاء بعض المقذوفات عليه، ما أدى لتوقف المباراة لعدة دقائق بعد اشتباكات لفظية من الجانبين، وعلى إثرها تم طرد اللاعب البرازيلى.

وقال إنفانتينو، في بيان صحفي: "نتضامن بشكل كامل مع فينيسيوس. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، ويدعم الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع اللاعبين الذين يواجهون هذه المواقف".

وأكد رئيس الفيفا على الخطوات الثلاثة التي تم تبنيها في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حالة التعرض للإساءة العنصرية.

مضيفاً: "أولا.. يجب إيقاف اللقاء.. الخطوة الثانية، يغادر اللاعبون الملعب ويعلن المذيع إذا استمرت الهتافات العنصرية، فإن المواجهة ستعلق. اللعب يستأنف، ثم في الخطوة الثالثة، إذا استمرت الهجمات، فإن المباراة تلغى وسيحصل المنافس على 3 نقاط".

يذكر أن الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا شهدت اشتباكات عنيفة، انتهت بطرد فينيسيوس جونيور.