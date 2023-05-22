تكدس مروري بشوارع المنصورة بسبب محمد رمضان ونيللي كريم.. صور

شهدت مدينة المنصورة اليوم الإثنين زحام وتكدس مرورى بشارع الجيش و منطقة ميدان أم كلثوم وشارع توريل وشارع الكورنيش بسبب تواجد الفنان محمد رمضان وبرفقته الفنانة نيللى كريم داخل المدينة لتصوير أحد المشاهد السينمائية للفيلم الجديد الذى يجمعهما سويا (ع الزيرو) والمقرر عرضه فى عيد الأضحى المبارك.

والتف عدد من المواطنين حول رمضان ولالتقاط الصور التذكارية معه إلا أن أحد المتواجدين كان يحاول إبعادهم.

وشهد ميدان أم كلثوم تواجد أمنى مكثف لتأمين التصوير وانتشار رجال الأمن ورجال المرور على الجانبين وإيقاف السيارات حتى مرور السيارة التى يستقلها رمضان ونيللى وتصادف ذلك مع توقيت ذهاب الموظفين إلى أعمالهم والطلبة إلى الجامعات مما أثار غضب الكثيرين وخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى.

وكان الفنان محمد رمضان قد كشف تفاصيل شخصيته وشخصية الفنانة نيللي كريم، التي تشاركه البطولة في فيلم ع الزيرو ، المقرر عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور تجمعه بالفنانة نيللي كريم، من كواليس فيلم ع الزيرو ، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چى في مصر ومريم ويوسف.. حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى ع الزيرو، تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب.. ثقة في الله بركان نجاح».

فيلم «ع الزيرو» من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

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