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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: إسرائيل تعمل على تفريغ مدينة القدس

القدس
القدس
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علق الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز القدس للدراسات، على الاعتقالات الاحترازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي وكبير.

وقال رفيق، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تعتبر القدس المحتلة العاصمة الأبدية، وبالتالي تتصرف وتتحرك في القدس باعتبارها عاصمتها، وبالتالي فهي تقوم بالاعتقالات وتغير في الديموجرافية وتغير الطابع الثقافي والديني وغيرها من الأمور.

وتابع أن "إسرائيل تعمل منذ 1967 إلى اليوم على تفريغ المدينة وتهوديها واختطاف المسجد الأقصى وإبعاد وتجفيف كل الوجود الثقافي والسياسي الفلسطيني بشكل عام، وبالتالي هي تقوم بعملية تجريف بمعنى تغير الأحياء وهدم البيوت ومصادرة الأراضي ووقف تراخيص البناء".

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