مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بمنشأة القناطر

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلي سقالة أثناء عمله بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بقرية نكلا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط عامل من أعلي سقالة أثناء عمله مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.