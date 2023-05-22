نقابة السينمائيين تدعم مهرجان الغردقة لسينما الشباب

التقى المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، المقرر انطلاق دورته الأولى في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل.

واستعرض فودة والباسوسي خلال اللقاء تفاصيل المهرجان في دورته الأولي والخطوات التي قطعها المهرجان و تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأكد "فودة "، دعم نقابة السينمائيين للمهرجان باعتباره نافذة سينمائية مهمة للشباب سواء في التنافس فيما بينهم علي الجوائز المخصصة للأفلام في مسابقاته أو التعرف علي المدارس السينمائية الجديدة في العالم من خلال الأفلام التي يعرضها المهرجان في برامجه وأقسامه المختلفة.

وقال: أن النقابة بإعتبارها أقدم وأعرق النقابات المصرية منذ الإعلان عن تأسيسها في أربعينات القرن الماضي قبل التأسيس الرسمي عام 1955 وهي داعم أساسي لكل الأحداث الفنية خاصة السينمائية منها ومن الطبيعي أن تقف بكل قواها أمام هذا الحدث السينمائي خاصة وأنه موجه للشباب سواء كصناع أفلام أو كجمهور متذوق لفن السينما.

ومن جانبه توجه رئيس مهرجان الغردقة بالشكر الي نقيب السينمائيين وقال : أن تواجد النقابة معنا سيمنحنا القوة والفرصة لتوسيع دائرة المهرجان ليستوعب كافة الطاقات الفنية الشابة.

وقال: إن تواجد النقابة ككيان حاضن لكافة الأطياف السينمائية في مصر يزيد من حماسنا لتقديم مهرجان يليق بتاريخنا السينمائي المصري العريق والحافل بالأسماء والأفلام العظيمة التي نعتز ونفتخر بها علي مر الزمان .