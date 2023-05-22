رئيس جامعة الجلالة: هدفنا تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلاد بسواعد الشباب

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، في كلمته بالمؤتمر، إن الجامعة تقف على أعتاب حقبة جديدة، وتتبنى سياسات واستراتيجيات تقوم على المعرفة الناتجة عن البحث العلمي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلاد بسواعد الشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجامعة الجلالة على هامش زيارة البروفيسور مايكل كرو، رئيس جامعة اريزونا ستيت الأمريكية، للوقوف على الإنجاز الذي تم من خلال التعاون المشترك للشهادات المزدوجة "بين الجامعتين، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، بالاضافة الى نائبي رئيس جامعة اريزونا ستيت وعمداء المجالات ومديري البرامج الدراسية بالجلالة وممثلين للسفارات العربية والافريقية ودول جنوب شرق أسيا.

وتابع أن دعم التعليم والبحث والابتكار من الأعمدة الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمثل خطوة محورية في تنمية مصر الشاملة، بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية، لجعل مصر مركزا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي، اتخذت اتجاه متكامل لسرعة وصول مصر نحو هذه الرؤية المتكاملة، حيث أعلن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس الماضي عن استراتيجية الوزارة الجديدة والتي ترتكز على رؤية مصر 2030، والاتجاه نحو انشاء جامعات الجيل الرابع والعلاقة بين التعليم العالي والبحث العلمي وخطة مصر للتنمية الشاملة.

وأكد أن جامعة الجلالة، تركز على تنمية التعليم على كافة المستويات، وذلك لتخريج طالب قادر على المنافسة وتطبيق ما جرى دراسته وتعلمه على المستوي العملي، لذلك أصبحت الشراكات الدولية مع مؤسسات عالمية ضرورة ملحة.

وكشف الشناوي، أن جامعة الجامعة خلال 3 أعوام فقط ضمت أكثر من 5000 طالب يدرسون في 14 مجال تضم ٣٧ برنامج دراسي، وبتحقيق التعاون مع جامعة أريزونا بدأت الدراسة بخمس برامج مزدوجة ونخطط لزيادتها العام الدراسي المقبل، هذا بالإضافة إلى تعاوننا مع جامعات عالمية أخري.

كما نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي في كبري الصحف العلمية، ولدينا 15 مشروع بحثي منوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا والصناعة المحلية.

وأكد أن جامعة الجلالة، تحرص على تنمية البحث العلمي والتعليم على كل المستويات، والهدف ليس تخريج طلاب مصريين فقط مؤهلين، لكن الجامعة ترحب بأشقائنا من مختلف الجنسيات من العرب والقارة الأفريقية لخلق مواطنين عالميين قادرين على التنافس والتميز في عالم اقتصادي سريع التغيير.

وأعرب ممثلي السفارات المختلفة، عن انبهارهم بما لمسوه من إمكانيات في الجامعة، واشادوا بالتعاون المشترك مع اكبر جامعة حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية مما يجعل مصر مركزا للمعرفة والتعليم والتعلم، بالمنطقة العربية والإفريقية.

وفي كلمته، رحب الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة بالحضور، وقال إن الجامعة شهدت العام الماضي توقيع الاتفاقية والتعاون مع جامعة اريزونا ستيت، وبدأت تطبيق البرامج الدراسية مع العام الدراسي الحالي، ونوه أن ما يميز جامعة الجلالة من خلال هذا التعاون اعتماد الابتكار والتميز لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل بالإقليم والمنطقة العربية.

وأضاف العدوي، أن جامعة الجلالة تهدف إلى التعاون مع كبري الجامعات العالمية، للنهوض بمخرجات البحث العلمي والابتكار وتعزيز الدور والمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع الذي ننتمي له، مما يساعدها على خلق بيئة تعليمية رائدة تساهم علي حث الطلاب للنجاح والابتكار.

وأشار العدوي، إلى أن الطالب يستطيع الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة الجلالة واريزونا، بدون مغادرة مصر، ويمتد التعاون للاستفادة من الشراكة مع هيئة التدريس وتبادل الطلاب والبحث العلمي.

وتابع العدوي، أن جامعة الجلالة، أصبحت بدعم من جامعة أريزونا ستيت ASU، من خلال الانضمام الاخير لتحالف cintana، الذي يضم أكثر من 15 جامعه عالمية، لما ينعكس علي الاستفادة من خلفيات ثقافية متعددة وخبرات عالمية.