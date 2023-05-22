موسكو: تطوير العلاقات مع الصين "مسار استراتيجي" لروسيا

وصف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، تطوير التعاون مع الصين بــ"المسار الاستراتيجي" لبلاده.

وقال باتروشيف، خلال مشاورات روسية صينية حول الأمن العام والعدالة والقانون، اليوم /الاثنين/ "إن تطوير وتعميق العلاقات مع الصين الصديقة يعد المسار الاستراتيجي لروسيا".

وأضاف: "أن موسكو تولي الأولوية لتطوير التعاون متبادل المنفعة مع الصين في جميع المجالات، وتقديم المساعدة المتبادلة وزيادة التنسيق على الساحة الدولية من أجل ضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والإقليمي في أوراسيا وفي أجزاء أخرى من العالم".

وتابع: "أن الثقة السائدة في العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى تلعب دورا خاصا في تعزيز الشراكة الروسية الصينية"، مشيرا إلى الرئيس الصيني زار روسيا فورا بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة، وهو ما يؤكد المستوى العالي غير المسبوق لعلاقاتنا ويمثل التزاما ثابتا بتعميقها.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في "نوفوترويتسك" بمقاطعة أورينبورج الروسية.

وذكر بيان للأمن الروسي "أحبطنا هجوما إرهابيا في منطقة (نوفوترويتسك) في مقاطعة أورينبورج واعتقلنا مواطنا روسيا من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الأجهزة الأمنية الأوكرانية بالتحضير لإشعال النيران في محطة للسكك الحديدية ومبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري".

وأضاف البيان: "أن المعتقل اعترف بتعاونه مع الاستخبارات الأوكرانية"، منوها بالعثور على مكونات لصنع قنبلة ومراسلات مع أجهزة المخابرات الأوكرانية معه.

يُذكر أن الأمن الروسي أحبط في وقت سابق هجوما إرهابيًا استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيا واعتقل مواطنا أوكرانيا بتهمة التخطيط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.