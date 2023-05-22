تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم فعاليات الحملة التوعوية لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة ".. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأنه تم تنفيذ عدد 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالى 12053رجل وسيدة وطفل من الأهالى داخل 50 من القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك بمشاركة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين ، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء والمشاركة بإيجابية لحماية إستقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع ، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة).

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، تم استكمال تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار تستهدفت توعية 1700 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروى.

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

ويأتي ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعي والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

IMG-20230522-WA0010

IMG-20230522-WA0015

IMG-20230522-WA0014

IMG-20230522-WA0013

IMG-20230522-WA0012