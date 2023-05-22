نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية بقرى 4 مراكز

إعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثني، المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

واعتمدت نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لقرية كفر مجاهد التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حمادة، المخطط التفصيلي لقرية الوفائية التابعة للوحدة المحلية بمركز الدلنجات، المخطط التفصيلي لقريتى الستمائة، شلتوت التابعتين للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى بمركز حوش عيسى، المخطط التفصيلي لقرية إبيا الحمراء، التابعة للوحدة المحلية بالمسين بمركز الدلنجات، المخطط التفصيلي بقرية أم صابر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.