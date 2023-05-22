محافظ المنوفية يتابع انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

تلقى المحافظ تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن قيام طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 بتأدية امتحان مادة الجبر بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و 881 طالبا ، وغياب 807 طلاب بنسبة حضور 99,02% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الإمتحانات ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي معوقات حفاظاً علي مستقبل الطلاب .