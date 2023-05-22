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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الإعدادية
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تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

رافق نائب المحافظ، حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

وتابع نائب المحافظ، انتظام سير اللجان، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و 497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.

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الشهادة الاعدادية سير الامتحانات محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالمنيا