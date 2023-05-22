لجنة "التعليم العالي" تتفقد أعمال فرش معامل وورش "طيبة التكنولوجية" بالأقصر.. صور

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الاثنين، وفد اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي لمتابعة أعمال الفرش بالمعامل والورش ومراجعة محتويات المخازن بالجامعة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

وتفقد الوفد؛ يرافقه د. محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، وأعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة ومسؤولي المخازن، أعمال فرش معملي الفيزياء والكمبيوتر، ومكاتب شركات السياحة التعليمية، ومعامل الغرف الفندقية، والمطبخ التعليمي، وورش النجارة ومراجعة محتويات المخازن للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة الواردة من الوزارة.

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، قد استقبلت وفدا من وزارة التعليم العالي، ضم كل من الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي، عميد كلية تكنولوجيا التعليم بسوهاج، والدكتور أحمد سعد، عميد الكلية المصرية الألمانية التكنولوجية بأسيوط، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعة، وكان في استقبالهم قيادات الجامعة بالأقصر.

وتفقد وفد اللجنة، سير العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية، واستمع لآراء ومقترحات الطلاب حول سير الدراسة، كما تفقد المعامل والورش التعليمية والمسرح وسكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس، ومنشآت الجامعة المختلفة، يرافقه رئيس الجامعة، وعميدي الكليتين، وأعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة.

وعقب انتهاء الجولة، اجتمع وفد اللجنة مع رئيس الجامعة وعميدي الكليتين، لبحث احتياجات الجامعة الإدارية واللوجيستية خلال الفترة المقبلة، ووعد برفع تلك الاحتياجات للوزارة، وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد اللجنة، بجامعة طيبة التكنولوجية، وحسن سير الدراسة بها دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، إضافة إلى مستوى التجهيزات والبنية التحتية المتميزة للجامعة، موجها الشكر والتقدير للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة لما حققه من تطورات في فترة وجيزة داخل الجامعة على كافة المستويات.

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زيارات لجان وزارة التعليم العالي (23)

زيارات لجان وزارة التعليم العالي (24)