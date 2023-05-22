توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم.. صور

نظمت جمعية الأورمان احتفالية خاصة لتوزيع 19 جهاز لاب توب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الاعاقه البصريه من أبناء جامعة الفيوم، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة، وجاء ذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وجامعة الفيوم.

حضر الاحتفالية كلا من الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب السيد المحافظ، والدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، والأستاذة حمديه شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ونواب رئيس جامعة الفيوم، وعميدي الكليات .

وأشاد الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 59ألف مريض، وإجراء 12,459عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 10,953 نظارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

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