مستشفى طب المسنين بعين شمس يجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد

اجتاز مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس ، معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية المعترف بها دوليا ليكون أول مستشفى جامعي في مصر يحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة ٣ سنوات.

ويعتبر مستشفى الشهيد احمد شوقي لطب المسنين الأول والرائد في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين.

ويشمل المستشفى عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية، مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة والسقوط المتكرر و عدم الاتزان.

وأيضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

ويحتوي المستشفى على رعاية مركزة ورعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سريرا وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضى الذاكرة.