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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مستشفى طب المسنين بعين شمس يجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد

مستشفي الشهيد أحمد
مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين
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اجتاز مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس ، معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية المعترف بها دوليا ليكون أول مستشفى جامعي في مصر يحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة ٣ سنوات.

ويعتبر مستشفى الشهيد احمد شوقي لطب المسنين الأول والرائد في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين.

ويشمل المستشفى عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية، مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة والسقوط المتكرر و عدم الاتزان.

وأيضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

ويحتوي المستشفى على رعاية مركزة ورعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سريرا وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضى الذاكرة.

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