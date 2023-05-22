الزراعة: 12.7 مليار جنيه موازنة الوزارة في ٢٠٢٣/٢٠٢٤

كشف علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تصل إلى ١٢ مليار جنيه و٧٤٦ مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وخلال اجتماع اعترض النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة علي عدم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو نائبه رغم ما شهده العام الأخير من مشاكل كبيرة تخص وزارة الزراعة تحديدا.

ولفت أمين سر اللجنة إلى أن مشروع الموازنه به أكتر من مصروف بنفس الارقام مثل موازنة العام الماضي دون تغيير بما يعنى انها موازنه غير منضبطه، وهو ما يدفعنى لرفضها وتسجيل ذلك بمضبطه اللجنة.