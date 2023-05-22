سقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وسلاح ناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، تلقت إخطاراً من المقدم محمود عبداللطيف، يفيد تمكن النقيب محمد عبدالباسط معاون مباحث مركز فايد، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسلاح ناري.

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجراها النقيب محمد عبدالباسط معاون مباحث مركز فايد ، بقيام شخص وشهرته "بخة" وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة وسرقات، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وسلاح ناري.

وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز فايد، وحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.