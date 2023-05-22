برلماني يطالب الحكومة بدعم المصانع والمزارع

طالب النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بدعم المصانع والمزارع التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج وتدر نقدًا أجنبيًا، وذلك من خلال دعمها عند محاسبتها في مرفق الكهرباء.

وأضاف رسلان في كلمته بالجلسة العامة اليوم، والمخصصة لاستيضاح خطة الحكومة حول تصدير الكهرباء، أن الوزارة حققت فائض في الكهرباء يسمح بالتصدير وهو شيء مستحسن، وهو لا يقل أهمية عن المصانع والمزارع التي تقوم بتقديم منتجاتها إلى الخارج، مشددًا على ضرورة دعمها وتقديم حوافز تعينها علي الإنتاج.

ولفت رسلان، إلى أنه بالرغم من وجود فائض في الكهرباء، ما زال المواطن المصري يشكو من فاتورة الكهرباء، فلا بد من النظر إلى هذه الأمور بعين الاعتبار.