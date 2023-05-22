"صحة المنيا": استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال خلال مايو الحالي

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا عن استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للاطمئنان على تلقي جميع الأطفال للمصريين وغير المصريين حتى عمر 5 سنوات لكافة جرعات الطعوم الروتينية، وذلك في الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، ان أعمال المسح الميداني تتم من خلال (1144) فرقة متحركة و (346) فرقة ثابتة، حيث تقوم فرق التطعيمات بالمرور على جميع المنازل للاستعلام عن الحالة التطعيمية للأطفال حتى 5 سنوات وفى حالة وجود أطفال متخلفين عن التطعيمات يتم حصرهم وتطعيمهم بالجرعات اللازمة.