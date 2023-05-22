رسميا.. منتخب مصر يواجه غينيا 14 يونيو المقبل

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بتحديد يوم 14 يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن خطاب كاف إقامة مباراة منتخب مصر وغينيا في التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ستاد جراند مراكش بالمغرب.

وينطلق معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وتقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد يوم 11 يونيو على ملعب محمد الخامس بالمغرب، مما يجعل انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر عقب المباراة مباشرة.

وحقق منتخب مصر الفوز تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا على منتخب مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط، ويتساوى منتخب غينيا صاحب المركز الثاني في المجموعة مع منتخب مصر في رصيد النقاط.