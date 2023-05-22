الاتحاد الأوروبي: تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف-16" بدأ بالفعل

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف-16" المقاتلة بدأ بالفعل، معربا عن أمله في أن يتم تسليم هذا النوع من المقاتلات إلى أوكرانيا قريبا.

وذكر بوريل - في تصريحات أدلى بها قبل بدء اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد في بروكسل ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين- أنه من الجيد أن تقرر مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة التي تحتاجها، معربا عن أمله في أن يتم تزويد أوكرانيا قريبا بهذا النوع من الأسلحة.

وبحسب يوكرين فورم، أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لـ 3 دول لتوحيد الجهود في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 من خلال مفاوضات قد بدأت بالفعل، كما أعلنت عدة دول أوروبية عن بدء برامج تدريبية للطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز إف-16.