اليابان: زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر إيزو جنوب طوكيو

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.3 درجات على مقياس ريختر منطقة جزيرة إيزو الواقعة جنوب العاصمة اليابانية طوكيو اليوم /الإثنين/، فيما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية في بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأنه لم ترد تقارير حتى الآن حول وقوع إصابات.. مشيرة إلى أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 4:42 مساء بالتوقيت المحلي وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس الكثافة الزلزالية اليابانية البالغ 7 درجات في جزر نيي وتوشيما.

وقد أعلنت الحكومة المركزية في طوكيو منذ قليل عن إنشاء مركز لإدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء في أعقاب الزلزال.