ياسمينا العبد توجه رسالة لهند صبري بعد عرض فيلم "بنات ألفة" في كان

حرصت الفنانة الشابة ياسمينا العبد على حضور فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، لمتابعة الفعاليات ودعم السينما العربية التي تتواجد بقوة هذا العام، بما يصل الى 15 عمل في المسابقات المختلفة، كما ظهرت ياسمينا مع فريق عمل فيلم الفنانة هند صبري الجديد المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان "بنات ألفة"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ووجهت ياسمينا العبد رسالة حب للفنانة هند صبري، قائلة: "افخر بأني عملت معك كثيرا في أكثر من عمل، و في كل مرة ألتقي بك أتعلم منك كثيرا، و اتمنى ان أصبح في يوم من الأيام مثلك، فأنت مثال جميل للمرأة و الإنسانة و الفنانة ".

كما أعربت ياسمينا عن سعادتها بتواجد السينما العربية في مهرجان كان هذا العام، و حالة الحب التي شهدتها من الجميع، واشادت بردود الأفعال حول عرض الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، والفيلم الأردني "انشالله ولد" للمخرج أمجد الرشيد.

وكانت الفنانة ياسمينا العبد قد شاركت في مهرجان كان السينمائي عام 2019 بفيلمها القصير "ظل القاهرة" اخراج تارا شحاته، والتي كانت تلعب دور البطولة خلاله، و لقي الفيلم حينها اشادة و استحسان الجمهور خلال عرضه، و بأداء ياسمينا في العمل.

على جانب آخر تنتظر ياسمينا عرض فيلمها الجديد "سكر" على احدي المنصات العربية، و العمل من بطولة الفنانة ماجدة زكي و محمد ثروت و كتابة هبه حمادة، و اخراج تامر مهدي، كما تواصل تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري.

الجدير بالذكر أن ياسمينا العبد، هي ممثلة سويسرية مصرية ولدت ونشأت في جنيف ، سويسرا ، وتعيش حاليًا بين القاهرة ودبي ولندن، تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ولهجات مختلفة.

بدأت شهرتها في مصر بعد ظهورها في مسلسل "البحث عن علا" الذي تم عرضه علي منصة نتفليكس، مع المخرج هادي الباجوري، و الفنانة هند صبري، وعالميا بمسلسل المغامرات الخيالية "ثيودوسيا" .

ظهرت موهبة ياسمينا وهي في سن التاسعة، حيث تميزت بأداها في فصول الباليه والغناء اثناء وجودها في سويسرا، لتدعم تلك الموهبة بعدد من الورش الفنية في مصر و خارجها علي يد مجموعة من المتخصصين، منهم: المخرج خالد جلال، مروة جبريل، ومن ستارز أكاديمي، انتصار عيسى، كما درست غناء المسرح الموسيقي مع LAMDA London ، والدراما مع TRINITY London. وبالمثل ، درست أنواعًا مختلفة من الرقص في مدرسة الفنون المسرحية المتنوعة بدبي.

شاركت ياسمينا في عدد من التجارب السينمائية الهامة منها دور البطولة في فيلم "ظل القاهرة" للمخرجة تارا شحاتة (2018) ، و شاركت مع زيد أبو حمدان و صبا مبارك في فيلم "بنات عبدالرحمن" (2021)، كما شاركت في عدد من العروض المسرحية الغنائية منها: "Sisters Act" (2018) ، و "Guys and Dolls" (2019) ، و "Hairspray" (2019) ، و "Les Misérables Medley" (2019).

بالاضافة انها كانت مذيعة تلفزيونية في ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي، و قد طرحت ياسمينا عدد من الأغاني حصدت ملايين المشاهدات

و على الجانب الإنساني، هي سفيرة مؤسسة سيف و تدعم الصحة النفسية و العقلية للأطفال و المراهقين كما تعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف ووكالات أخرى.