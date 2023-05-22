الأهلي يحتفل بمرور 22 عامًا على استلام جائزة نادي القرن في أفريقيا

احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي بمرور 22 عاما على استلام جائزة نادي القرن في قارة أفريقيا التي فاز بها الأهلي في سنة 2001.

وتسلم الأسطورة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، جائزة نادي القرن الأفريقي في حفل ضخم أقيم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لاستلام صالح سليم ومحمود الخطيب جائزة نادي القرن وعلق عليها: في مثل هذا اليوم عام 2001.. الأهلي يتسلم جائزة نادي القرن في أفريقيا في حفل ضخم بمدينة جوهانسبرج.

“كاف” يمنح الأهلي لقب نادي القرن الـ20 في أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى ديسمبر عام 2000 فوز الأهلى بلقب نادى القرن العشرين فى قارة أفريقيا من حيث عدد البطولات الأفريقية للأندية منذ عام 1964 وحتى نهاية القرن.

وجاء الأهلي فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث.

وأثارت هذه الجائزة حالة جدل كبيرة ما زال صداها ممتدا حتى الآن، خاصة أن نادي الزمالك وجماهيره يعتبرون أن القلعة البيضاء هي نادي القرن في أفريقيا بعدد البطولات التي حققها في القرن الـ20.