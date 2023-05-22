بالفيديو.. السفير الياباني: إنتاج مصر لمكونات السيارات مطابق لمعايير الجودة اليابانية

قال السفير الياباني في القاهرة أوكا هيروشي، إن هناك دورا كبيرا يجب لعبه من أجل تقوية العلاقات التجارية بين مصر واليابان وكذلك الاستثمارات اليابانية وهذا أحد الامور التي أكد عليها رئيس الوزراء الياباني في منتدى الأعمال المصري الياباني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة.

وأضاف "هيروشي"، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك توجها كبيرا لزيادة الاستثمارات اليابانية لمصر حيث تمت مضاعفتها في السنوات الأخيرة، ومن ضمن مجالات الاستثمارات اليابانية في مصر محطة توليد الكهرباء من الرياح وإنشاء ميناء مخصص للسيارات بميناء بورسعيد، وهناك الكثير من الاستثمارات القادمة مع الأخذ في الاعتبار تلك الإمكانات الهائلة المتاحة في مصر الآن مثل الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقناة السويس والهيدروجين الأخضر.

وتابع: "والنقطة الأهم في هذا الصدد، تلك المتعلقة بالجودة، حيث إن لدى مصر موهبة ومهارة محلية، على سبيل المثال، الشركات اليابانية تنتج السيارة ومصر تنتج مكونات السيارات بمستوى مرضٍ جدًا لمعايير الجودة لدينا، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعتبر أحد أهم المحاور التي نرغب في تعزيز التعاون المشترك فيها بين بلدينا".