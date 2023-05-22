علي فرج يعاود السيطرة على منصات التتويج.. ويحقق بطولة مانشستر للإسكواش

توج لاعب وادى دجلة علي فرج، بلقب بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، ليفوز بثاني بطولة عالمية خلال شهر مايو ، و يعزز "فرج" ريادة أندية وادى دجلة للعبة الإسكواش، وسيطرتها على منصات التتويج بكبرى المنافسات المحلية والدولية.

اقتنص الدجلاوي علي فرج والمصنف الرابع عالميًا، لقب بطولة مانشستر المفتوحة، عقب فوزه في المباراة النهائية على كريم عبد الجواد المصنف الـ12 عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط ( 10-12) ( 13-11) ( 11-2) ( 11-5) ، ليواصل "فرج" أدائه القوي خلال مشوار البطولة، والتي نجح خلالها في الفوز على لاعبين كبار من بينهم الإسباني إيكر باجاريس بيرنابيو، والإنجليزي باتريك روني، والويلزي جويل ماكين.

وقال علي فرج، لاعب وادى دجلة، إن الفوز ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش بعد أيام قليلة من تحقيق لقب بطولة العالم، جاء نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة وادى دجلة لكل لاعبي الإسكواش بالنادي لتحسين وتطوير مستواهم لاستمرار حفاظ "وادى دجلة" على عرش اللعبة في العالم، متمنيًا أن ينجح خلال الفترة المقبلة في العودة لصدارة التصنيف الدولي للإسكواش بعد تراجعه الفترة الماضية عقب عودته من الإصابة.

واختتمت اليوم الأحد، بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وشارك بها 4 لاعبين من وادى دجلة هم علي فرج، ويحيي النوساني، وروان العربي، وهنا معتز.