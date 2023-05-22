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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة وحيازة أسلحة بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم الاثنين حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من الاقراص المخدرة بلغت 950 قرصا مخدرًا، وأسلحة بيضاء بدائرة القسم.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية مكن القاء القبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما (950 قرصا مخدرا –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات أقروا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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