وكيل الشيوخ: وزارة الكهرباء نجحت في تعويض العجز إلى فائض 30%

قالت النائبة فيبي فوزي ، وكيل مجلس الشيوخ، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الوزير الدكتور/محمد شاكر تقدم لنا نموذجاً لما يجب أن يكون عليه الإنجاز من حيث السرعة والدقة والتميز، ولما يمكن ان تكون عليه النقلة النوعية المطلوبة، لتجاوز ما فاتنا على مدار عشرات السنوات السابقة .

واضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لقد تحول العجز الدائم في احتياجات مصر من الطاقة إلى فائض يقدره البعض بنحو 30% من الإنتاج، فهو إنجاز حقيقي بكل المقاييس، مكننا من تجاوز الاختناقات في الاحتياجات الصناعية والزراعية والمنزلية وغيرها، خلال عدد محدود من السنوات .

وشددت علي انه يجب الالتفات الى ان مصر قد اصبحت مركزاً إقليمياً للطاقة بعد ان تم تنفيذ خطط عملاقة لإقامة محطات جديدة وتطوير القائم منها وتجديد الشبكات والمحولات ثم الإتجاه الى الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو إتجاه عالمي، حققت فيه مصر الريادة بإقامة عدد من أهم المشروعات العملاقة في قطاعات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، كما امتدت الإنجازات إلى الاتجاه للطاقة النووية والهيدروجين الأخضر، ما يعزز من موقع مصر حالياً في هذا المجال .

واكدت أمَا ونحن في خضم أزمة عالمية نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت لتزايد احتياجات أوروبا لمصادر الطاقة، وفي مقدمتها الكهرباء، نتطلع الى أن تمثل مصر أحد المصادر الرئيسة لإمداد أوروبا بالفائض المتحقق لدينا وأتوقع ان وزارة الكهرباء لديها استراتيجية متكاملة في هذا الشأن .

و اختتمت حديثها : ما يثير داخلي وداخلنا جميعاً مشاعر التيه والفخر، عندما نرى مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تضع مصر من بين اهم ثلاث دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كأكبر سوق للطاقة الكهربية، كما تصنف الاداء المصري في قطاع الطاقة الكهربية بأنه يتفوق على كل المتوسطات الإقليمية والعالمية، الامر الذي يبشر بوجود فرص كبيرة لمزيد من التوسع والإستثمار في هذا القطاع خلال سنوات الخمس المقبلة.

