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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير سفاجا يتابع سير العمل ومعدلات تنفيذ خطة رصف الطرق والشوارع

سكرتير مدينة سفاجا
سكرتير مدينة سفاجا يتفقد المشروعات
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كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عبد الحميد رضوان، سكرتير الوحدة المحلية بالمدينة،  بمتابعة التنسيق المتكامل بين الجهات القائمة على تنفيذ خطة الرصف، لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق، مطالبا شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي) بسرعة الانتهاء من أي أعمال تحتاجها عمليات الرصف بالشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتفقد سكرتير المدينة، أعمال الرصف بمنطقة بلوكات مجلس المدينة، رافقه كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة النظافة ومهندسي الشركة المسئولة عن عملية الرصف بالمدينة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة وإعادة تخطيط الشوارع وتنفيذ الدورانات المطلوبة لتحقيق السيولة المرورية، ضمن خطة الارتقاء بمستوى الطرق والشوارع الداخلية للمدينة.
أوضح سكرتير المدينة، أنه جار متابعة الأعمال ومراقبة التنفيذ علي أن تتماشي مع مستوى المواصفات القياسية للرص، مؤكدا أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة المرور.

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