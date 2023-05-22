محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي وآليات دفع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمراكز المحافظة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، والمهندس محمد على رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأحمد أبو المجد مدير عام الشؤون القانونية، والمهندس كمال محمود مدير عام مديرية الري، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، وقدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعات الطرق وأعمال الرصف، والشباب والرياضة، والجبانات، والترع والري، وبعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن ومقترحاتها، وذلك في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

وشدد الداودي على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام ، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالمشروع والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي أسهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع بفضل كفاءة الجهاز التنفيذي في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.