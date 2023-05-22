تكريم وزير القوى العاملة بدرع "العمل العربي"

أهدى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة ، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال ،وعلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة..

كما قدم درع المنظمة لكلا من: الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله احمدو رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر الامين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في الجمهورية الموريتانية، واحمد الأسدي رئيس مجلس ادارة المنظمة على جهوده المخلصة للنجاح اعمال المجلس في دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة ٤٨ للمؤتمر عرفنا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

وخلال المؤتمر كرم السيد نصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا و تكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل..

جدير بالذكر ان الدورة الحالية للمؤتمر ٤٩ المنعقدة في القاهرة، افتتحت اعمالها صباح اليوم الإثنين ، تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية،استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسادة الوزراء ، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، والسادة ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة .

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