ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يبحث مع اتحاد أسواق الجملة بإيطاليا سبل التعاون والتطوير

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كممثل للحكومة المصرية في إجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حالياً بالعاصمة روما والتي تمتد خلال الفترة من ٢٠ الى ٢٢ مايو الجاري.

وأكد  وزير التموين في كلمته على التعاون الوثيق بين مصر وايطاليا وكل اتحادات العالم، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الايطالية تضرب بجذورها فى التاريخ وان التبادل التجارى والاقتصادي بين مصر وايطاليا وتبادل الخبرات فى كل المجالات يشهد تقدم مستمر.

وأشار  المصيلحى  الى أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بايطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذه الأسواق  بمصر، مضيفا  أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ نفس الفكرة في تطوير اسواق اليوم الواحد الموجودة في كافة ربوع مصر، وكذلك دعم انشاء اسواق الجملة، مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الإتحاد الأوروبي.

وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في هذه الاجتماعات فى اطار اهتمام مصر بقضية الامن الغذائى فى ظل الظروف العالمية الحالية، وكذلك حرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الايطالى فى هذا المجال.

وتفقد المصيلحي يرافقه  السفير بسام راضي معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لاسواق المزارعين والذى يعتمد على احدث التكنولوجيا في انتاج المحاصيل والحبوب.

الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين العلاقات المصرية الايطالية لأسواق اليوم الواحد قضية الامن الغذائى