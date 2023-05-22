وزير التموين يبحث مع اتحاد أسواق الجملة بإيطاليا سبل التعاون والتطوير

شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كممثل للحكومة المصرية في إجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حالياً بالعاصمة روما والتي تمتد خلال الفترة من ٢٠ الى ٢٢ مايو الجاري.

وأكد وزير التموين في كلمته على التعاون الوثيق بين مصر وايطاليا وكل اتحادات العالم، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الايطالية تضرب بجذورها فى التاريخ وان التبادل التجارى والاقتصادي بين مصر وايطاليا وتبادل الخبرات فى كل المجالات يشهد تقدم مستمر.

وأشار المصيلحى الى أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بايطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذه الأسواق بمصر، مضيفا أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ نفس الفكرة في تطوير اسواق اليوم الواحد الموجودة في كافة ربوع مصر، وكذلك دعم انشاء اسواق الجملة، مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الإتحاد الأوروبي.

وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في هذه الاجتماعات فى اطار اهتمام مصر بقضية الامن الغذائى فى ظل الظروف العالمية الحالية، وكذلك حرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الايطالى فى هذا المجال.

وتفقد المصيلحي يرافقه السفير بسام راضي معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لاسواق المزارعين والذى يعتمد على احدث التكنولوجيا في انتاج المحاصيل والحبوب.