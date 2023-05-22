وفاة والد الفنان شريف حافظ

أعلن الفنان شريف حافظ وفاة والده صباح اليوم، الاثنين، ومن المقرر أن تشييع الجنازة بمسجد التوحيد بمنطقة العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر.

وكتب شريف حافظ، عبر حسابه على فيس بوك، "توفى إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس صابر حافظ صابر، وصلاة الجنازة بمسجد التوحيد العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر أرجو الفاتحة والدعاء".

يذكر ان شريف حافظ من مواليد القاهرة و كان اول ظهوره بمسلسل لا تطفىء الشمس عام 2017 و بعدها ليالى اوجينى 2018 ثم مسلسل خيانة عهد 2020

وشارك شريف حافظ، في مسلسل سره الباتع الذى عرض في رمضان الماضى، للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس،بطولة عدد كبير من الفنانين أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق".