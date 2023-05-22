الحبس لمسئول خزينة شركة اختلس أموالها بعد شهر من تعيينه بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة" احمد. ي" مسئول خزينة أحدي شركات التطوير العقاري بالحبس مع الشغل لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر .

وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي ، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة مسئول خزينة أحدي شركات للتطوير العقاري اختلس أموالاً وجدت في حيازته قيمتها ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيه وواحد وثمانون قرش مسلمة إليه بسبب وظيفته کمسئول حزينة للشركة فاحتبسهم لنفسه بنية تملكهم على النحو المبين بالتحقيقات. وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وكشفت شهادة مدير الشؤون القانونية بالشركة بتضرره بصفته مدير الشؤون القانونية لشركة لاقينا للتطوير العقاري شركة من قيام المتهم بصفته مسؤول الخزينة بها بإختلاس مبلغ مالى ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها وواحد وثمانون قرشا مسلمة إليه بسبب وظيفته كمسؤول خزينة للشركة فإحتبسهم لنفسه بنية تملكهم ، بصفته مسؤول العهدة ومستلم الخزينة بموجب محضر إستلام الخزينة في أغسطس 2022 ۰

وشهد مجري التحريات بالقضية عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة .