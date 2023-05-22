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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم في سرقة شقة بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة مدينة نصر حبس متهم 4ايام علي ذمة التحقيقات في سرقة شقة سكنية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية القيض علي أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (حقيبة بداخلها 2 " أجنة حديدية" - عتلة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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