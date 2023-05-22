مستمرة حتى نهاية الأسبوع.. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية؟

يشهد الطقس خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية و الرياح و الأتربة، مما حذر البعض من الخروج غدا من المنزل إلا في حالات الضرورة حتى لا تتعرض لـ العاصفة الترابية بالأخص الأطفال و كبار السن، خاصة أن العاصفة الترابية قد تستمر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية أن البلاد تأثرت أمس الأحد برياح محملة بالرمال والأتربة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتة إلى أن الرياح المثيرة للأتربة ستتلاشى اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء وذلك على الرغم أن الفترة الحالية تشهد نشاطا الرياح المحملة بالرمال والأتربة؛ لذلك من الوارد أن تعود مع نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

ويمكن أن تسبب العواصف الترابية تأثيرات صحية مختلفة ، خاصة على صحة الجهاز التنفسي، يمكن أن تكون جزيئات الغبار الدقيقة سببًا لتهيج الجهاز التنفسي وتسبب في النهاية صعوبة في التنفس ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

تأثيرات العاصفة الترابية

رشح الأنف. السعال. الصفير (وهو صوت عالي النبرة عادة ما يُسمع عند الزفير). تهيج العين. الصداع. اضطراب النوم.

وللتعامل مع العواصف الترابية نقدم لك عدد من النصائح:

البقاء داخل المنزل قدر الإمكان إغلاق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية ارتدي الكمامة عند الخروج واستبدلها كل ساعتين نظف الأنف لتجنب تجمع المخاط والانسداد اشرب السوائل الدافئة التي تساعد على فتح الشعب الهوائية استنشق بخار ماء مضاف له بعض الأعشاب العطرية حافظ على عينك وارتد نظارة لحمايتها من الغبار والرمل

وضربت عاصفة ترابية مدن ومحافظات مصر مع أولى ساعات مساء يوم الأحد، وذلك مع عدم الاستقرار الذي تشهدها البلاد، وضربت العاصفة الرملية العديد من المدن، حيث تفاجئ الكثير من المواطنين بتصاعد الأتربة بشكل كبير.

واشتدت العاصفة الترابية في محافظات القاهرة الكبرى خاصة القاهرة والجيزة، والصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.