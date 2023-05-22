الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وحالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء العاصفة الترابية التي بدأت أمس على البلاد التي تنتهي غدا وتعود مرة أخري الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الجمعة المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلي حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الإثنين 22 مايو إلى السبت 27 مايو 2023، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه يشهد اليوم الاثنين، نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد غدا الثلاثاء 23 مايو ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الأربعاء 24 مايو، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد، أنه يشهد الخميس 25 مايو، نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفـة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الجمعة 26 مايو والسبت 27 مايو 2023، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية احيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.