السلام عليكم.. شاهد| أول ماقاله الرائدين السعوديين فور وصولهم للفضاء

تتجه أنظار العالم إلى الفضاء، وذلك بعد وصول أول رائدا فضاء سعوديين إلى المحطة عقب انطلاقهما أمس الأحد، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، وقدظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الاثنين.".

أتى ذلك بعدما انطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء الأحد.

وكشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء محمد بن سعود التميمي لموقع “العربية”، أن المملكة لديها الآن 3 رواد صعدوا للفضاء، مضيفاً أن السعودية أصبحت هي الأولى عربياً بإرسالها 3 رواد فضاء.

بدورها، أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحافي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، فجر الأحد، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراغون 2"، التي تحمل على متنها 4 رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيان بيغي ويتسن، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.