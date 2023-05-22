الخارجية الأمريكية: سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ "اتفاق جدة" بالسودان

الإثنين 22/مايو/2023 - 11:41 ص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، أنه سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ "اتفاق جدة" بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت غريط - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم /الاثنين/ - إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أكدوا في جدة، على الاتفاق بترتيبات إنسانية ووقف لإطلاق النار قصير المدى، على أن ينفذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أن الاتفاق يشمل تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى سحب القوات من المرافق الحكومية وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى وجود تحفظات بشأن التزام الطرفين، بناءً على التجارب السابقة، ويميز الاتفاق الحالي هو وجود آلية مراقبة (أمريكية - سعودية - دولية).

وأكدت أن الهدف النهائي، هو الوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية واستئناف الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية، مضيفة "لن نتوقف عن دعم الشعب السوداني، وسنستمر في حث الطرفين على الالتزام بشكل كامل بتعهداتهما بموجب هذا الاتفاق".

وكانت السعودية والولايات المتحدة - الراعيتان لمحادثات السلام التي عقدت في جدة - قد أكدتا في وقت سابق أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.